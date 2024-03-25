У самолета с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

Aviaincident: у летевшего из Турции в Россию самолета треснуло лобовое стекло

У летевшего из Турции в Россию самолета авиакомпании «Азимут» треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту пассажирского лайнера, следовавшего из Антальи в Сочи в субботу, 23 марта. По данным источника, пилоты доложили «о незначительной трещине внешнего слоя лобового остекления» со стороны командира воздушного судна.

Несмотря на произошедшее, экипаж не объявил сигнал срочности и решил следовать в аэропорт назначения. Посадка самолета прошла благополучно, никто не пострадал.

В марте самолет американской бюджетной авиакомпании Allegiant подал сигнал бедствия в небе. Инцидент произошел с Airbus A320-200 направляющимся из Пунта-Горды (Флорида) в Чикаго (Иллинойс). На подлете к взлетно-посадочной полосе у него возникла проблема с закрылками.