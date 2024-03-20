Самолет со 170 пассажирами на борту подал сигнал бедствия в небе

У Airbus авиакомпании Allegiant возникла проблема с закрылками при посадке

Самолет американской бюджетной авиакомпании Allegiant подал сигнал бедствия в небе. Об этом пишет Telegram-канал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла с направляющимся из Пунта-Горды (Флорида) в Чикаго (Иллинойс) лайнером 14 марта. По данным источника, на подлете к взлетно-посадочной полосе у Airbus A320-200 возникла проблема с закрылками.

В момент происшествия на борту находились 170 пассажиров. Отмечается, что командир воздушного судна подал сигнал бедствия и выполнил посадку с заклинившими закрылками. Аварийное приземление лайнера прошло благополучно, никто не пострадал.

Ранее в марте самолет британской авиакомпании British Airways резко сменил курс из-за почувствовавшего недомогание пилота. Инцидент произошел в лайнере, летевшем из Нью-Йорка в Лондон. Состояние члена экипажа ухудшилось в тот момент, когда Boeing 777-200 пролетал над Атлантическим океаном.