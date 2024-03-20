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13:08, 20 марта 2024Путешествия

Самолет с пассажирами на борту резко сменил курс из-за недомогания пилота

Летевший в Лондон самолет British Airways сменил курс из-за недомогания пилота

Фото: Mateo Krossler / Unsplash

Самолет британской авиакомпании British Airways резко сменил курс из-за почувствовавшего недомогание во время рейса пилота. Об этом пишет портал AeroInside.

Непредвиденная ситуация произошла в лайнере, летевшем из Нью-Йорка в Лондон, 15 марта. Состояние члена экипажа ухудшилось в тот момент, когда Boeing 777-200 пролетал над Атлантическим океаном примерно в 440 километрах к северо-востоку от Северной Каролины (Канада).

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В момент инцидента на борту самолета находились пассажиры. По данным источника, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Отмечается, что посадка лайнера прошла благополучно, никто не пострадал. О состоянии пилота не сообщается.

Ранее в марте пассажир российской авиакомпании NordStar почувствовал себя плохо в самолете и не выжил. Трагедия произошла на борту лайнера, следовавшего по маршруту ВолгоградЕкатеринбург.

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      Фариза Бацазова
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