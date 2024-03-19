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14:44, 19 марта 2024Путешествия

Россиянин почувствовал себя плохо во время посадки в самолет и не выжил

«Авиаторщина»: пассажир NordStar почувствовал себя плохо в самолете и не выжил

Фото: Marvin Meyer / Unsplash

Пассажир российской авиакомпании NordStar почувствовал себя плохо в самолете и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Трагедия произошла на борту лайнера, следовавшего по маршруту ВолгоградЕкатеринбург, в понедельник, 18 марта. Во время посадки в Boeing 737 мужчина почувствовал ухудшение самочувствия. Члены экипажа вызвали медицинский персонал аэропорта и оказали россиянину первую помощь.

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Прибывшие медики пытались спасти мужчину, однако их попытки оказались безуспешными. В результате воздушное судно вылетело в аэропорт назначения с трехчасовой задержкой.

Ранее в марте пассажир другой российской авиакомпании «Уральские авиалинии» почувствовал недомогание в самолете и не выжил. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе из Москвы в Куляб (Таджикистан).

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      Фариза Бацазова
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