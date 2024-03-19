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10:45, 19 марта 2024Путешествия

Пассажир почувствовал недомогание на борту российского самолета и не выжил

Пассажир «Уральских авиалиний» почувствовал недомогание на борту и не выжил

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Пассажир российской авиакомпании «Уральские авиалинии» почувствовал недомогание в самолете и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе из Москвы в Куляб (Таджикистан), в понедельник вечером, 18 марта. По данным источника, одному из 92 находившихся на борту пассажиров стало плохо во время полета.

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Члены экипажа оказали первую помощь мужчине, но ему становилось только хуже. Бортпроводники доложили о случившемся командиру воздушного судна, который принял решение следовать на незапланированный аэродром Курумоч (Самара).

После посадки самолета пассажира забрала реанимационная бригада, однако спасти его медикам не удалось. Спустя два часа лайнер вылетел в Таджикистан.

Ранее в марте сообщалось, что самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе из-за минимального остатка топлива. Воздушное судно совершало рейс из Красноярска в Санкт-Петербург.

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      Фариза Бацазова
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