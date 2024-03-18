Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:22, 18 марта 2024Путешествия

Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Красноярска в Петербург самолет подал сигнал срочности в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Красноярск в Санкт-Петербург, в воскресенье, 17 марта. Командир воздушного судна объявил сигнал срочности из-за минимального остатка топлива.

Материалы по теме:
Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Аварийный выходВ сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
6 мая 2019
«Горящий клубок железа летит по полосе» Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
«Горящий клубок железа летит по полосе»Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
6 мая 2019

Отмечается, что в момент инцидента на борту самолета находились пассажиры. Несмотря на произошедшее, пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в Пулково.

Ранее в марте у 11-летнего Boeing 777-300 нидерландской авиакомпании KLM отказал один из двигателей во время полета. Лайнер находился в полете уже около двух часов, когда экипаж подал сигнал бедствия.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше