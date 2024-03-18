Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Красноярска в Петербург самолет подал сигнал срочности в небе

Самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Красноярск в Санкт-Петербург, в воскресенье, 17 марта. Командир воздушного судна объявил сигнал срочности из-за минимального остатка топлива.

Отмечается, что в момент инцидента на борту самолета находились пассажиры. Несмотря на произошедшее, пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в Пулково.

Ранее в марте у 11-летнего Boeing 777-300 нидерландской авиакомпании KLM отказал один из двигателей во время полета. Лайнер находился в полете уже около двух часов, когда экипаж подал сигнал бедствия.

