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17:05, 15 марта 2024Путешествия

У 11-летнего Boeing с пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

У летевшего в Сан-Паулу самолета с пассажирами на борту отказал двигатель

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У 11-летнего Boeing 777-300 нидерландской авиакомпании KLM отказал один из двигателей во время полета. Об этом пишет портал Air Live.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Амстердама в Сан-Паулу самолетом 11 марта. По данным источника, лайнер находился в полете уже около двух часов, когда экипаж подал сигнал бедствия из-за отказа двигателя.

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Отмечается, что командир воздушного судна решил следовать в аэропорт вылета. В результате самолет благополучно приземлился в авиагавани Амстердама. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что вылет самолета из России в Азербайджан задержали почти на час из-за панической атаки у 34-летней пассажирки. Инцидент случился перед началом рейса Санкт-Петербург — Баку в четверг. Одна из находившихся на борту женщин почувствовала недомогание. Вместе с ней в азербайджанскую столицу летел маленький ребенок.

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      Фариза Бацазова
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