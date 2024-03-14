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16:47, 14 марта 2024Путешествия

Вылет самолета из Петербурга в Баку задержали из-за панической атаки пассажирки

Вылет самолета из Петербурга в Баку задержали из-за панической атаки пассажирки

Фото: Ahmed Syed / Unsplash

Вылет самолета из России в Азербайджан задержали почти на час из-за панической атаки 34-летней пассажирки. Об этом пишет «Фонтанка».

Непредвиденная ситуация произошла перед началом рейса Санкт-ПетербургБаку в четверг, 14 марта. Отмечается, что одна из находившихся на борту женщин почувствовала недомогание. Вместе с ней в азербайджанскую столицу летел маленький ребенок.

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«Когда завершилась посадка в самолет, девушка, которая летела тоже на этом рейсе, начала задыхаться, — рассказал собеседник издания. — Все это сопровождалось ужасными криками ее ребенка».

В итоге пассажирку доставили в медпункт. По данным источника, сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее в марте сообщалось, что в последнее время участились случаи, когда родителей сажают отдельно от малолетних детей в самолете. Одна из последних подобных ситуаций произошла на чартерном рейсе из России в Египет: от матери отсадили трехлетнего ребенка. Юристы отмечают, что формально нарушения закона со стороны авиакомпаний нет.

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      Фариза Бацазова
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