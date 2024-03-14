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15:21, 14 марта 2024Путешествия

Трехлетнего ребенка отсадили от матери на рейсе из России в Египет

TourDom: трехлетнего ребенка отсадили от матери на чартерном рейсе в Египет

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

В последнее время участились случаи, когда родителей сажают отдельно от малолетних детей в самолете. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на представителей туротрасли.

Одна из последних подобных ситуаций произошла на чартерном рейсе из России в Египет. «Рассадили по разным рядам мать и трехлетнего ребенка без возможности пересадки без оплаты, — рассказала изданию турагент. — Я понимаю, когда ребенку шесть-семь лет. Но когда ребенку три...»

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По ее словам, ребенок еще ничего не соображает, у него страх лететь без родителей, в особенности когда воздушное судно взлетает, садится или же когда попадает в турбулентную зону.

При этом юристы отмечают, что формально нарушения закона со стороны перевозчиков в таких случаях нет. Однако существует рекомендация Генпрокуратуры РФ, которая появилась в декабре 2023 года на основании многочисленных жалоб пассажиров.

Авиакомпании получили уведомления, в которых указывалось, что они должны предоставить детям до двух лет места рядом с членами семьи. «Для более взрослых пассажиров (до 12 лет) предусмотрена обязательная рассадка с одним из сопровождающих», — говорится в сообщении. Однако эти правила не всегда выполняются.

Ранее в марте летевший из Египта самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте из-за ограничений в работе аэропорта. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Нижний Новгород. Воздушное судно было перенаправлено в аэропорт Казани.

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      Фариза Бацазова
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