Еще в одном российском городе ввели ограничения на полеты

Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Нижнекамска

Вслед за Казанью временные ограничения на полеты ввели еще и в аэропорту Нижнекамска. Об этом у себя в Telegram-канале заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. Отмечается, что с 12:00 мск четверга, 23 мая, авиагавань российского города не принимает и не отправляет рейсы.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ранее 23 мая временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Казани. Воздушная гавань этого российского города приостановила работу с 11:30 мск.