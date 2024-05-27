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00:32, 27 мая 2024Россия

Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. «Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА», — сообщил глава региона. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Ранее беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.

23 мая стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном. Целями дрона могли быть нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Танеко» и завод «Оргсинтез».

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      Марина Совина
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