Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Орловской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. «Пресечена очередная террористическая атака на наш регион — на территории Орловской области средствами ПВО сбит БПЛА», — сообщил глава региона. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Ранее беспилотник упал в Орске Оренбургской области. В результате инцидента обошлось без серьезных повреждений. Другие подробности не сообщались.

23 мая стало известно, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Татарстаном. Целями дрона могли быть нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Танеко» и завод «Оргсинтез».