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04:22, 27 мая 2024Россия

Гладков сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреливают несколько населенных пунктов Шебекинского г.о.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что под удар попал город Шебекино и село Муром. В результате в нескольких квартирах и домах выбиты окна, а также осколками посечены автомобили. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Оперативные и аварийные службы работают на местах. Подворовой обход будет продолжен в светлое время суток», — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ вновь выпустили снаряды по Белгородской области. Они были сбиты около 16:30 (по московскому времени) дежурными средствами ПВО. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Ольха», уничтожены два снаряда.

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      Евгений Силаев
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