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17:45, 26 мая 2024Россия

Выпущенные Украиной снаряды РСЗО сбили над Белгородской областью

Минобороны: в Белгородской области сбиты два снаряда РСЗО «Ольха»

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь выпустили снаряды по Белгородской области, они были сбиты около 16:30 (мск) дежурными средствами ПВО, сообщило журналистам Минобороны России.

Обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», уничтожены два снаряда.

Ночью 23 мая средства противовоздушной обороны также пресекали попытку Вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию РСЗО «Ольха», а также чешского Vampire.

Ранее 26 мая Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

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      Антон Похиляк
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