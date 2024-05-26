Выпущенные Украиной снаряды РСЗО сбили над Белгородской областью

Минобороны: в Белгородской области сбиты два снаряда РСЗО «Ольха»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь выпустили снаряды по Белгородской области, они были сбиты около 16:30 (мск) дежурными средствами ПВО, сообщило журналистам Минобороны России.

Обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», уничтожены два снаряда.

Ночью 23 мая средства противовоздушной обороны также пресекали попытку Вооруженных сил Украины атаковать российскую территорию РСЗО «Ольха», а также чешского Vampire.

Ранее 26 мая Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа.