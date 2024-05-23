Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 23 мая 2024Россия

Украина выпустила по России беспилотники и десятки реактивных снарядов

МО РФ: сбиты три снаряда «Ольхи» и 32 снаряда Vampire над Белгородской областью

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В ночь на четверг, 23 мая, Украина выпустила по России десятки снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО), а также беспилотники. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Белгородской области. Противник выпустил снаряды из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire — по 3 и 22 снаряда соответственно. Кроме того, по региону выпустили три беспилотника.

Все цели поразили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Рано утром в четверг, 23 мая, в Белгороде и окрестностях запустили сигнал ракетной опасности, который продолжался более часа. Также сообщалось о двух сериях взрывов в центре Белгорода. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков отчитался о сбитии на подлете к Белгороду нескольких воздушных целей и описал масштаб разрушений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос рассматривается». В Польше задумались об уничтожении российских ракет над Украиной

      МИД исключил восстановление контактов с Японией

      Украина выпустила по России беспилотники и десятки реактивных снарядов

      Байден предоставит Кении статус главного партнера НАТО

      Мужчинам с большим животом подсказали лучшие позы в сексе

      Китай нарастил поставки легковушек в Россию

      Норвегия запретит въезд российским туристам

      Россиянина задержали за насилие над несовершеннолетними и съемку детского порно

      В Херсоне сообщили о взрывах в городе

      «Он считал себя чистильщиком». Ангарский маньяк стал самым опасным убийцей России. Почему его не могли поймать 20 лет?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше