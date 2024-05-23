Украина выпустила по России беспилотники и десятки реактивных снарядов

МО РФ: сбиты три снаряда «Ольхи» и 32 снаряда Vampire над Белгородской областью

В ночь на четверг, 23 мая, Украина выпустила по России десятки снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО), а также беспилотники. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Белгородской области. Противник выпустил снаряды из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и Vampire — по 3 и 22 снаряда соответственно. Кроме того, по региону выпустили три беспилотника.

Все цели поразили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Рано утром в четверг, 23 мая, в Белгороде и окрестностях запустили сигнал ракетной опасности, который продолжался более часа. Также сообщалось о двух сериях взрывов в центре Белгорода. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков отчитался о сбитии на подлете к Белгороду нескольких воздушных целей и описал масштаб разрушений.