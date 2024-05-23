В Белгороде произошла еще одна серия взрывов

В центре Белгорода на фоне тревоги произошла серия из двух десятков взрывов

В центре Белгорода произошла новая серия взрывов, пишет РИА Новости.

По данным агентства, несколько десятков взрывов были слышны около Соборной площади. Они раздались на фоне сигнала ракетной опасности.

В ночь на четверг, 23 мая, в городе прогремели десятки взрывов. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о запуске сирены ракетной опасности в городе и Белгородском районе.