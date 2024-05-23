В Белгороде прозвучала серия из десятков взрывов

В центре Белгорода прозвучала серия из нескольких десятков взрывов

В центре Белгорода прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства утверждает, что речь идет о десятках взрывов.

Ранее в городе и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

21 мая президент Владимир Путин объяснил, что Россия начала наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.