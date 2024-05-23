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06:07, 23 мая 2024Россия

В Белгороде прозвучала серия из десятков взрывов

В центре Белгорода прозвучала серия из нескольких десятков взрывов
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В центре Белгорода прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства утверждает, что речь идет о десятках взрывов.

Ранее в городе и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

21 мая президент Владимир Путин объяснил, что Россия начала наступление в Харьковской области, чтобы создать санитарную зону на этой территории, так как ВСУ «обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород». По его словам, эта зона должна обезопасить российскую территорию от ударов со стороны Украины.

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      Марина Совина
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