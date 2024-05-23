Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:59, 23 мая 2024Россия

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

22 мая в Белгороде трижды запускали сирену ракетной опасности. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Из-за повреждения линии электропередачи абоненты на двух улицах временно остались без света. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Днепропетровске уничтожен истребитель МиГ-29 ВСУ. Какую тактику приняли на вооружение российские войска?

      Женщина написала заявление на свекровь из-за одного комментария в адрес внучки

      Китай начал военные учения у Тайваня

      В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

      Украинский пленный пожаловался на опорные пункты под Харьковом

      Россия предупредила о последствиях пересмотра Японией отказа от вооруженных сил

      Россиянин описал поездку в Таджикистан фразой «опасно ходить с бородой»

      Конгрессмен продемонстрировал карту России с зоной ударов ракетами ATACMS

      Российские Су-34 нанесли бомбовый удар по опорному пункту ВСУ

      В Грузии рассказали о требовании Запада открыть второй фронт против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше