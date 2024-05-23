В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

22 мая в Белгороде трижды запускали сирену ракетной опасности. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Из-за повреждения линии электропередачи абоненты на двух улицах временно остались без света. По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал.