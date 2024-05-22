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20:06, 22 мая 2024Россия

В российском городе третий раз за день запустили сирену ракетной тревоги

Губернатор Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде третий раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

22 мая уже дважды в Белгороде запускали сигнал ракетной опасности. На данный момент губернатор заявил о начале тревоги на всей территории Белгородской области.

Находящихся дома губернатор попросил не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете, кладовой. Те граждане, кого тревога застала на улице, должны спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Из-за повреждения линии электропередачи абоненты на двух улицах временно остались без света. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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