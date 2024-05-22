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13:44, 22 мая 2024Россия

Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи и два жилых дома в российском регионе

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область, повреждены два жилых дома
архивное фото

архивное фото. Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших при атаке со стороны Украины нет.

«Есть повреждения в двух частных жилых домовладениях (выбиты окна, посечены кровли и заборы) и здании медицинского пункта (посечены окна и кровля)», — пояснил он.

Из-за повреждения линии электропередачи абоненты на двух улицах временно остались без света. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

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Ранее стало известно, что Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6:40 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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