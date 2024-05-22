Обстрел ВСУ повредил линию электропередачи и два жилых дома в российском регионе

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область, повреждены два жилых дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших при атаке со стороны Украины нет.

«Есть повреждения в двух частных жилых домовладениях (выбиты окна, посечены кровли и заборы) и здании медицинского пункта (посечены окна и кровля)», — пояснил он.

Из-за повреждения линии электропередачи абоненты на двух улицах временно остались без света. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

Ранее стало известно, что Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6:40 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.