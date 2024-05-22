Украина выпустила по России снаряды из реактивной системы «Град»

МО: силы ПВО уничтожили шесть снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью

Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6.40 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть реактивных снарядов.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей об этом не привели.

В ночь на среду, 22 мая, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область тремя беспилотниками. Кроме того, по одному беспилотнику силы ПВО перехватили в Брянской и Калужской областях.