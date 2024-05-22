Четыре беспилотника ВСУ пытались ударить по двум регионам России

МО РФ: силы ПВО сбили четыре беспилотника в Белгородской и Калужской областях

В ночь на среду, 22 мая, четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать два региона России. Об этом Минобороны сообщило в Telegram-канале.

По его информации, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника в Белгородской области, еще один — в Калужской области. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Как уточнял ранее калужский губернатор Вячеслав Шапша, беспилотник ВСУ сбили в Дзержинском районе региона. В свою очередь, один из пораженных в Белгородской области летательных аппаратов перехватили в Старом Осколе.

Днем ранее, 21 мая, Украина ночью выпустила по Белгородской области снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника. Их поразили системы ПВО.