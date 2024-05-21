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07:16, 21 мая 2024Россия

Украина выпустила по России сняряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника

МО РФ: силы ПВО уничтожили снаряд «Ольхи» и два дрона над Белгородской областью

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон и снаряд в Белгородской области. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Белгородской области дважды за 21 мая объявляли сигнал ракетной опасности. После первого предупреждения об опасности ракетного удара губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на Шебекинский городской округ. Там снаряд прилетел на территорию частного домовладения, в результате произошел пожар, загорелась кровля бани. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Помимо Белгородской области, Украина также пыталась ударить по Курской области. Там средства ПВО сбили беспилотник.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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