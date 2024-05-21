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07:29, 21 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ пытался ударить по российскому региону

Минобороны России: средства ПВО сбили беспилотник в Курской области

Фото: Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался ударить по Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что дрон сбили средства противовоздушной обороны (ПВО), попытка атаки была предпринята около семи утра по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на вторник, 21 мая, Украина выпустила по России снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и два беспилотника, которые уничтожили в Белгородской области. О последствиях удара ВСУ не сообщалось.

Днем ранее, 20 мая, Курскую область неоднократно атаковали со стороны ВСУ. В течение минувших суток обстреливались села Горналь и Гуево, хутор Олешня Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовка Глушковского района и Милаевка Беловского района.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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