Власти Курской области заявили о множестве атак ВСУ за день

Украина несколько раз за день атаковала Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за день атаковали Курскую область. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В течение дня обстреливались села Горналь и Гуево, хутор Олешня Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовка Глушковского района и Милаевка Беловского района», — написал представитель властей.

В Гордеевке и Елизаветовке после обстрелов загорелись несколько строений. На данный момент пожары уже ликвидированы. Помимо того, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали села Гордеевка и Троицкое, город Суджа, хутор Заря и пункт пропуска «Суджа», деревню Елизаветовку, а также поселок Краснооктябрьский.

С помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны противника удалось уничтожить около сел Козино и Попово-Лежачи, деревни Елизаветовки, поселка Теткино и хутора Олешня, добавил глава области.

20 мая стало известно, что два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Смирнов тогда добавил, что пострадавшим россиянам на месте оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.