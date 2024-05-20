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20:30, 20 мая 2024Россия

Власти Курской области заявили о множестве атак ВСУ за день

Украина несколько раз за день атаковала Курскую область

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за день атаковали Курскую область. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В течение дня обстреливались села Горналь и Гуево, хутор Олешня Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревни Елизаветовка Глушковского района и Милаевка Беловского района», — написал представитель властей.

В Гордеевке и Елизаветовке после обстрелов загорелись несколько строений. На данный момент пожары уже ликвидированы. Помимо того, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали села Гордеевка и Троицкое, город Суджа, хутор Заря и пункт пропуска «Суджа», деревню Елизаветовку, а также поселок Краснооктябрьский.

С помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны противника удалось уничтожить около сел Козино и Попово-Лежачи, деревни Елизаветовки, поселка Теткино и хутора Олешня, добавил глава области.

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20 мая стало известно, что два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Смирнов тогда добавил, что пострадавшим россиянам на месте оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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