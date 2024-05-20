Двое россиян получили ранения после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Смирнов: два жителя Курской области ранены после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора в приграничном регионе Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшим россиянам на месте уже оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их транспортируют в Глушковскую районную больницу, пояснил Смирнов.

Других подробностей о произошедшем он не привел.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над Курской областью восемь украинских беспилотников самолетного типа. Тогда никто из мирных жителей не пострадал.

Еще раньше в Курской области семь человек получили ранения после атак со стороны ВСУ.