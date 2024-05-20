Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 20 мая 2024Россия

Двое россиян получили ранения после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Смирнов: два жителя Курской области ранены после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора в приграничном регионе Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшим россиянам на месте уже оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их транспортируют в Глушковскую районную больницу, пояснил Смирнов.

Других подробностей о произошедшем он не привел.

До этого средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили над Курской областью восемь украинских беспилотников самолетного типа. Тогда никто из мирных жителей не пострадал.

Еще раньше в Курской области семь человек получили ранения после атак со стороны ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

      Силуанов рассказал об ожидающих россиян налоговых изменениях

      Раскрыта возможная дата выхода Куклачева на сцену после инфаркта

      Названы профессии скучающих по одежде ушедших брендов россиян

      Стрелявший из окна по домам и полиции в Москве оказался в тюрьме

      Украина выпустила по России американскую ракету HARM

      Создан самый маленький в мире квантовый детектор света

      Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в Китай

      SHAMAN заявил об отказе от нижнего белья

      Стало известно мнение Беркович о деле в отношении нее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше