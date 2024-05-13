В российском регионе сбили восемь украинских беспилотников
Восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты за ночь в Курской области. Об этом написало правительство региона в Telegram-канале.
В публикации уточняется, что над регионом уничтожили восемь беспилотников самолетного типа.
«Благодарим бойцов ПВО за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — добавили в правительстве области.
Ранее в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможного удара.
12 мая в Курской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали семь человек, включая ребенка. Жителей региона доставили в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.