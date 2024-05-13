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04:49, 13 мая 2024Россия

В российском регионе сбили восемь украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила над Курской областью восемь беспилотников ВСУ самолетного типа

Восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты за ночь в Курской области. Об этом написало правительство региона в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что над регионом уничтожили восемь беспилотников самолетного типа.

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«Благодарим бойцов ПВО за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — добавили в правительстве области.

Ранее в Курской области объявили опасность атаки беспилотников. Силы противовоздушной обороны были приведены в готовность для отражения возможного удара.

12 мая в Курской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали семь человек, включая ребенка. Жителей региона доставили в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.

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      Марина Совина
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