В российском регионе в результате атак ВСУ пострадали семь человек

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали 7 человек, включая ребенка

В Курской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти российского региона.

В пресс-службе правительства Курской области уточнили, что вблизи села Волфино Глушковского района с беспилотника было сброшено четыре взрывных устройства, ранения получили пять сотрудников одного из местных сельскохозяйственных предприятий, проводивших полевые работы.

Пострадавшие были доставлены в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.

В поселке Теткино при обстреле были ранены 35-летняя женщина и 10-летний ребенок, им также оказали первую помощь и в ближайшее время госпитализируют.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз за 12 мая предприняли попытку атаковать Белгород. Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города. В городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), звучит сигнал ракетной опасности.