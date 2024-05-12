Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:07, 12 мая 2024Россия

В российском регионе в результате атак ВСУ пострадали семь человек

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали 7 человек, включая ребенка
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

В Курской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали семь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти российского региона.

В пресс-службе правительства Курской области уточнили, что вблизи села Волфино Глушковского района с беспилотника было сброшено четыре взрывных устройства, ранения получили пять сотрудников одного из местных сельскохозяйственных предприятий, проводивших полевые работы.

Пострадавшие были доставлены в Глушковскую районную больницу, врачи оказали им первую медицинскую помощь.

В поселке Теткино при обстреле были ранены 35-летняя женщина и 10-летний ребенок, им также оказали первую помощь и в ближайшее время госпитализируют.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз за 12 мая предприняли попытку атаковать Белгород. Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города. В городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), звучит сигнал ракетной опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Определено место запуска ракеты по дому в Белгороде. Украина могла вести обстрел региона в двух километрах от границы

      ВС России пресекли попытку ВСУ атаковать Белгород

      В США заявили о сильном проигрыше Украины в конфликте с Россией

      Стало известно об атаке на горячую линию Минздрава Белгородской области

      В Белгороде началась новая эвакуация из-за взрывов

      Последняя команда РПЛ разгромила «Пари НН»

      Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении

      В США усомнились в независимости прокурора по делу WADA и китайских пловцов

      На Украине подтвердили стрелковые бои в Волчанске

      Украина в пятый раз за день обстреляла Белгород

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше