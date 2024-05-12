Украина в пятый раз за день обстреляла Белгород

Mash сообщает о попытке ВСУ в пятый раз за день обстрелять Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз за 12 мая предприняли попытку атаковать Белгород. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, несколько снарядов могли упасть на юге города. По данным канала, в регионе работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Ранее в Белгороде включили сирены ракетной опасности.

Также Mash сообщает, что один из снарядов мог попасть в дом на бульваре Юности. Еще один снаряд мог упасть на детскую площадку. По некоторым данным, третий снаряд мог повредить объект ТЭЦ. В Минобороны пока никак не комментировали новую атаку ВСУ на Белгород.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. Фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж.