В Белгороде снова включили сирены ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде звучат сигналы ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе снова включили сирены ракетной опасности. Об этом предупредил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Глава региона попросил жителей не подходить к окнам домов и по возможности укрываться в помещениях без окон в принципе. Лучше всего для укрытий подходят комнаты со сплошными стенами — коридор, ванная комната, туалет или кладовая.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — дополнил Гладков.

Ранее 12 мая в Белгороде на фоне ракетной опасности раздались звуки сильных взрывов. Отмечается, что в 16:03 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сирену включали два раза. Очевидец сообщил, что во время второго сигнала в районе Харьковской горы были слышны сильные взрывы.