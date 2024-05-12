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16:28, 12 мая 2024Россия

В Белгороде раздались звуки сильных взрывов

РИА Новости: в Белгороде раздались звуки сильных взрывов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде на фоне ракетной опасности раздались звуки сильных взрывов. Об этом заявил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что в 16:03 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сирену включали два раза. Сотрудник информагентства сообщил, что во время второго сигнала в районе Харьковской горы были слышны сильные взрывы.

О том, что в городе во время ракетной тревоги прозвучали несколько взрывов, также заявило ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее сообщалось, что спасатели, ведущие поисковые работы на месте частичного обрушения дома в Белгороде, вынуждены прерываться и отходить в убежище из-за ракетной угрозы.

В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагменты одной из ракет комплекса «Точка-У» повредили жилой дом, в нем обрушился подъезд. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 19 человек, среди них двое детей.

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      Маргарита Щигарева
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