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00:33, 13 мая 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Правительство Курской области объявило об опасности атаки беспилотников

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Правительство Курской области в своем Telegram-канале сообщило об объявленной в регионе опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — сказано в сообщении.

Также отмечается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Ранее стало известно, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался совершить атаку на Крым. Глава полуострова Сергей Аксенов уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

Также беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью. За час до этого над тем же регионом уничтожили еще один летательный аппарат. Оба сбитых над областью беспилотника относятся к классу БПЛА самолетного типа.

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      Марина Совина
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