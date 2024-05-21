Раскрыты последствия обстрела Щебекино

Гладков: в ходе обстрела ВСУ города Щебекино произошел пожар, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл последствия обстрела Щебекинского городского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, никто не пострадал, написал он в Telegram-канале.

По его словам, в городе Щебекино снаряд прилетел на территорию частного домовладения, в результате произошел пожар, загорелась кровля бани. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

«Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль», — продолжил губернатор российского региона. Кроме того, в селе Ржевка в результате обстрела оказался поврежден забор и выбиты окна в частном доме.

Сотрудники оперативных служб устраняют последствия происшествий, обход территорий продолжится днем, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что два жителя поселка Теткино Курской области получили ранения после сброса взрывчатки с беспилотника ВСУ. Пострадавшим россиянам на месте оказали первую медицинскую помощь и повезли в больницу.