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07:06, 21 мая 2024Россия

В российском регионе второй раз за день объявили опасность ракетного удара

В Белгороде и пригороде второй раз за утро объявили сигнал ракетной опасности
СюжетРакетные удары по Украине:
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе второй раз за день объявили сигнал ракетной опасности. О возможности ракетного удара жителей предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

После того, как в Белгородской области первый раз за 21 мая объявили сигнал ракетной опасности, губернатор сообщил об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничный регион.

По информации Гладкова, под удар ночью попал Шебекинский городской округ. Там снаряд прилетел на территорию частного домовладения, в результате произошел пожар, загорелась кровля бани. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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