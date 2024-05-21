В российском городе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Шебекине Белгородской области

Ракетную опасность объявили в городе Шебекино и Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом со ссылкой на РСЧС сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

20 мая в небе над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников.

Ранее Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали объект связи в селе Муром Белгородской области. Объект получил повреждения, о характере которых не сообщается. Пострадавших нет. После еще одной атаки в шести белгородских селах пропал свет.