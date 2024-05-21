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01:07, 21 мая 2024Россия

В российском городе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Шебекине Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ракетную опасность объявили в городе Шебекино и Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом со ссылкой на РСЧС сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

20 мая в небе над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников.

Ранее Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали объект связи в селе Муром Белгородской области. Объект получил повреждения, о характере которых не сообщается. Пострадавших нет. После еще одной атаки в шести белгородских селах пропал свет.

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      Юлия Мискевич
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