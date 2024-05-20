ВСУ атаковали объект связи в российском регионе

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал объект связи в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали объект связи в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал глава области.

Гладков отметил, что аварийные бригады начнут восстанавливать объект после согласования с Минобороны России.

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Белгородской области противорадиолокационной ракетой HARM, произведенной в США. По данным Министерства обороны России, попытка противника атаковать объекты в регионе была пресечена 20 мая около 13:00 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.