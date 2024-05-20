Украина выпустила по России американскую ракету HARM

МО отчиталось об уничтожении американской ракеты HARM над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области противорадиолокационной ракетой HARM, произведенной в США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка противника атаковать объекты на территории России была пресечена 20 мая около 13:00 по московскому времени.

Американскую ракету удалось уничтожить над Белгородской областью с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». При атаке на регион также были использованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА), отметили в российском оборонном ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.