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12:19, 20 мая 2024Россия

ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО «Ольха»

Минобороны России отчиталось о пресечении удара ВСУ по Белгородской области

Фото: President.gov.ua / Wikipedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

При ударе также были использованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По данным министерства, попытка атаки по объектам на территории России была пресечена 20 мая около 11:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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      Никита Абрамов
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