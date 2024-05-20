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11:16, 20 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ взорвался на территории российского региона

Украинский дрон взорвался в Белгородской области, пострадавших нет

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на территории Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под удар попало село Красное Шебекинского района, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, окраина этого населенного пункта находится примерно в 700 метрах от российско-украинской границы.

Беспилотник упал на территории населенного пункта, после чего произошла детонация установленного на нем боеприпаса. Никто из жителей не пострадал, при этом был поврежден забор одного из домов.

За утро 20 мая в Белгороде три раза объявляли сигнал ракетной опасности. Во время одного из оповещений в городе прогремел взрыв.

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      Алан Босиков
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