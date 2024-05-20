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11:01, 20 мая 2024Россия

В российском регионе третий раз за день объявили опасность ракетного удара

Гладков: в Белгороде третий раз за день объявили сигнал ракетной опасности
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе третий раз за день объявили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

До этого сообщалось, что во время объявления ракетной опасности второй раз за день в Белгороде прозвучал звук взрыва. Об атаках ВСУ впоследствии информации не поступало.

В ночь на понедельник, 20 мая, над Белгородской областью уничтожили и перехватили пять беспилотников. Еще два дрона удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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