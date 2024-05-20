Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:10, 20 мая 2024Россия

Два региона России пытались атаковать семь украинских беспилотника

МО: семь дронов уничтожили или перехватили над Курской и Белгородской областями

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 20 мая, пытались атаковать два региона России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять беспилотников над Белгородской областью, еще два — над Курской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью, помимо двух приграничных регионов, опасность атаки беспилотников объявляли в Воронежской области. Однако об атаках впоследствии не сообщалось.

Вечером в воскресенье, 19 мая, средства ПВО сбили снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Пострадали, по предварительным данным, 11 человек.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

      Женщина потеряла интерес к сексу после родов и столкнулась с непониманием мужа

      Модель посетила Неделю моды в «окровавленном» прозрачном платье

      На Украине заявили об уничтожении Россией 90 процентов тепловых энергомощностей

      Появилось первое видео с места крушения вертолета президента Ирана

      Среди отправленных на поиски Раиси нашли двойника Зеленского

      Крым предъявит Украине счет за ущерб в результате обстрелов

      Пленный ВСУ заявил об отсутствии нормальной поддержки со стороны командиров

      От автопилота отказалось почти 100 процентов владельцев Tesla

      Появились подробности крушения вертолета иранского президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше