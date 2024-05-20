Два региона России пытались атаковать семь украинских беспилотника

МО: семь дронов уничтожили или перехватили над Курской и Белгородской областями

Семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 20 мая, пытались атаковать два региона России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять беспилотников над Белгородской областью, еще два — над Курской областью. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ночью, помимо двух приграничных регионов, опасность атаки беспилотников объявляли в Воронежской области. Однако об атаках впоследствии не сообщалось.

Вечером в воскресенье, 19 мая, средства ПВО сбили снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Пострадали, по предварительным данным, 11 человек.