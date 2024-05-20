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09:08, 20 мая 2024Россия

В Белгороде во время ракетной опасности прозвучал взрыв

ТАСС: взрыв прозвучал в Белгороде во время объявления сигнала ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде во время объявленной в городе опасности ракетного удара прозвучал взрыв. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился к жителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ракетную опасность в Белгродской области объявляют второй раз за утро. После объявленной первый раз опасности стало известно об атаке дрона-камикадзе по Шебекино.

В ночь на понедельник, 20 мая, над Белгородской областью уничтожили и перехватили пять беспилотников. Еще два дрона удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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