В Белгороде во время ракетной опасности прозвучал взрыв

ТАСС: взрыв прозвучал в Белгороде во время объявления сигнала ракетной опасности

В Белгороде во время объявленной в городе опасности ракетного удара прозвучал взрыв. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — обратился к жителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Ракетную опасность в Белгродской области объявляют второй раз за утро. После объявленной первый раз опасности стало известно об атаке дрона-камикадзе по Шебекино.

В ночь на понедельник, 20 мая, над Белгородской областью уничтожили и перехватили пять беспилотников. Еще два дрона удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.