Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:49, 20 мая 2024Россия

В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков: в Белгороде и пригороде запустили сирену ракетной опасности
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности. О возможном ракетном ударе предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

В ночь на понедельник, 20 мая, над Белгородской областью уничтожили и перехватили пять беспилотников. Еще два дрона удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.

19 мая при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ пострадали 16 человек, среди которых — четверо детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

      Россиян предупредили о мнимой безопасности их аккаунтов

      Экс-мэра Биробиджана осудили на пять лет условно за злоупотребление полномочиями

      Россиянину дали 25 лет за планирование поджога военкоматов по заданию «Азова»

      В ДНР рассказали об уничтожении группировки ВСУ в Часовом Яре

      Сроки поставок иностранных автозапчастей в Россию резко выросли

      Голландец побывал в российском регионе и назвал топ самых неаппетитных блюд

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Ужаленный скорпионом в яички мужчина подал в суд на отель

      В Госдуме прокомментировали гибель президента Ирана Раиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше