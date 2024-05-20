В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков: в Белгороде и пригороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности. О возможном ракетном ударе предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

В ночь на понедельник, 20 мая, над Белгородской областью уничтожили и перехватили пять беспилотников. Еще два дрона удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области.

19 мая при обстрелах Белгородской области со стороны ВСУ пострадали 16 человек, среди которых — четверо детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии.