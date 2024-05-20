Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло

Белгородский губернатор Гладков: число пострадавших при обстрелах возросло до 16

Число пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны Украины в воскресенье, 19 мая, возросло. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Еще два жителя обратились за оказанием медицинской помощи после вчерашних обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. К сожалению, по итогам дня 16 мирных жителей получили ранения», — написал губернатор.

По его информации, среди пострадавших — четверо детей. Шесть человек, получивших травмы при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) отпустили домой, сообщил Гладков, добавив, что десять человек находятся в медучреждениях, трое из них — в тяжелом состоянии.

Глава приграничного региона заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, медикаментов для их лечения хватает. При необходимости раненных при атаках доставят в Москву, добавил Гладков.

Белгородская область днем ранее, 19 мая, несколько раз попадала под удар Украины. После атаки дрона по Малому Городищу загорелась кровля храма Сергея Раоднежского. В Белгороде дрон влетел в открытое окно в одной из квартир и взорвался, в результате чело пострадала 11-летняя девочка. Кроме того, поселок Северный попал под удар беспилотника ВСУ, также из РСЗО «Ольха» было обстреляно Шебекино, где травмы получили 11 человек. Также сообщалось об обстреле села Ржевка в Белгородской области, где пострадали два человека.