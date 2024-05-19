В Белгородской области загорелась крыша храма после атаки дрона

Гладков: в селе Малое Городище загорелась кровля храма после падения БПЛА ВСУ

Дрон-камикадзе атаковал село Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате падения беспилотника произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Пострадавших нет.

Храм был построен в 1907 году и является памятником архитектуры.

18 мая Гладков рассказал о двух пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбросившего взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района.

Он уточнил, что при сбросе взрывного устройства пострадали два человека — мужчина и женщина. По его словам, они получили минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения. Гладков добавил, что пострадавших госпитализировали.