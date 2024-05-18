Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил о 2 пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбросившего взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали», — заявил глава региона, уточнив, что мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела и были госпитализированы.

Ранее стало известно о взрыве в Белгороде. До этого по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.