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23:54, 18 мая 2024Россия

Два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил о 2 пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: News Images / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбросившего взрывное устройство в селе Петровка Белгородского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали», — заявил глава региона, уточнив, что мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела и были госпитализированы.

Ранее стало известно о взрыве в Белгороде. До этого по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

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      Марина Совина
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