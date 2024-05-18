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06:58, 18 мая 2024Россия

В Белгороде произошел взрыв

ТАСС: в Белгороде произошел взрыв на фоне сирены ракетной опасности

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Взрыв был слышен в Белгороде после запуска сирены о ракетной опасности. Об этом утром в субботу, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Ранее по всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

Поздно вечером 17 мая дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

В ночь на пятницу, 17 мая, четыре региона России пытались атаковать 102 беспилотника ВСУ. Cредства ПВО уничтожили и перехватили 51 беспилотник над Крымом, 44 дрона — над Кубанью, 6 — над Белгородской областью и один — над Курской областью.

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      Марина Совина
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