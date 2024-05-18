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06:56, 18 мая 2024Россия

Ракетную опасность объявили в российском регионе

Губернатор Гладков: во всей Белгородской области объявлена ракетная опасность

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали из-за обстрела ВСУ Белгорода. Также в областном центре и ближайших населенных пунктах были повреждены дома.

Кроме того, дежурные средства российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью.

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      Евгений Силаев
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