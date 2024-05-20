Шесть сел в российском регионе остались без света после удара ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: шесть сел остались без света из-за удара ВСУ

Шесть сел в Белгородской области остались без света из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Графовка Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал губернатор.

По его словам, из-за обстрела со стороны ВСУ оказалась повреждена линия электропередачи. Без света остались поселок Прилесье, а также села Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка. Аварийные бригады приступят к восстановлению повреждений после согласования с Минобороны России.

В ночь на понедельник, 20 мая, над Белгородской областью уничтожили и перехватили пять беспилотников. Еще два дрона удалось поразить средствами противовоздушной обороны в Курской области. Впоследствии в Белгородской области за утро пять раз объявляли опасность ракетного удара.