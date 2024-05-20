Шесть украинских беспилотников сбили в небе над Россией

Шесть украинских беспилотников сбиты в небе над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Все летательные аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны около 17:30 мск.

При очередной попытке удара по российской территории украинские войска использовали беспилотники самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее 20 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали объект связи в селе Муром Белгородской области. Объект получил повреждения, о характере которых не сообщается. Пострадавших нет. После еще одной атаки в шести белгородских селах пропал свет.