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18:56, 20 мая 2024Россия

Шесть украинских беспилотников сбили в небе над Россией

Шесть украинских беспилотников сбиты в небе над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

В небе над Белгородской областью сбиты шесть украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Все летательные аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны около 17:30 мск.

При очередной попытке удара по российской территории украинские войска использовали беспилотники самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Ранее 20 мая Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали объект связи в селе Муром Белгородской области. Объект получил повреждения, о характере которых не сообщается. Пострадавших нет. После еще одной атаки в шести белгородских селах пропал свет.

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      Алан Босиков
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