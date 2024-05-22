В небе над Калужской областью сбили беспилотник

Губернатор Калужской области Шапша заявил, что силы ПВО сбили беспилотник

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над регионом.

«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — заявил он.

Шапша подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно что силами ПВО был сбит украинский дрон над городом Старый Оскол. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате падения осколков в двух верхних жилых домах посечены фасады и поврежден один автомобиль.

Также сообщалось об уничтожении БПЛА в небе над Брянской областью .По данным главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.